احذر "ضباب الدماغ".. إنذار بـ6 مؤشرات عن حاجة جسمك للزنك

رؤية ضبابية

المعادن مطلوبة أيضًا من أجل رؤية صحية؛ فعندما لا تحصل أجسامنا على كمية كافية من الزنك بانتظام؛ فإنها تؤثر على الرؤية، وينتج عنه رؤية ضبابية، وضعف في النظر.

إن تناول كمية كافية من الزنك يحافظ على بصرك؛ حيث يعد الزنك وفيتامين "أ" عنصرين مغذييْن ضروريين للحصول على رؤية صحية.