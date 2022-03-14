احذر من تفويت وجبة الإفطار.. يزيد خطر الإصابة بهذا المرض

وأجريت الدراسة لأكثر من ست سنوات في مجتمع زراعي بالقرب من مركز حضري في اليابان، شارك فيه حوالى 525 من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا أو أكثر، ووجد العلماء أنه بغضّ النظر عن الجنس والعمر؛ فإن المشاركين الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار؛ كانوا أكثر عُرضة للإصابة بالخرف أربع مرات.