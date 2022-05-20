ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم سببه مشكلات في الساقين

ومن أجل تخفيض خطر ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، يجب قبل كل شيء تخفيض مستواه، من خلال التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على دهون مشبعة، واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.