استُخدمت في صناعة لقاحات "كورونا".. تقنية واعدة لعلاج النوبات القلبية

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور ماورو جياكا، قوله: "ولدنا جميعًا بعدد محدد من الخلايا العضلية في قلبنا، وهي بالضبط نفس الخلايا التي سنموت بها. لا يستطيع القلب إصلاح نفسه بعد نوبة قلبية. هدفنا إيجاد علاج يمكنه إقناع الخلايا الباقية بالتكاثر".