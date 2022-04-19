استشاري تغذية: أهم الإرشادات الصحية المرتبطة في شهر رمضان هو البدء بتناول التمر عند الإفطار

وأوضحت استشاري غذاء وتغذية بقسم تغذية الإنسان بجامعة طيبة الدكتورة سها هاشم عبدالجواد على أن من أهم الإرشادات الصحية المرتبطة في شهر رمضان هو البدء بتناول التمر عند الإفطار، لأن التمر مصدر غني بالألياف، وأيضًا يجب أن يحتوي الإفطار على كمية كبيرة من الخضروات، للحصول على الفيتامينات والمعادن، مضيفة أن من الأمور المهمة كذلك شرب السوائل للتعويض عمّا يخسره الجسم منها خلال اليوم، وشرب كميات كافية من الماء بكمية لا تقل عن (10 أكواب من الماء)، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنيّة بالسوائل المرطّبة خلال شهر رمضان.