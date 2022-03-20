استشاري: طب نمط الحياة يعالج السكري وضغط الدم ومرضى القلب

كشف أستاذ واستشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان؛ أنه بإمكان المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والشرايين والسرطان والالتهابات معالجتها، أو تخفيف ومنع مضاعفاتها، وتقليل مؤشراتها للوضع الطبيعي من خلال اتباع طب نمط الحياة.
وتفصيلاً، قال "العثمان": "اجتمعنا في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، وعلى مدى 5 أيام ناقشنا طب نمط الحياة، وتم عرض كثير من الدراسات والتجارب العلمية والطبية التي تؤكد إمكانية معالجة كثير من الأمراض المزمنة، أو تقليل مؤشراتها للوضع الطبيعي ومن ضمنها: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، أمراض الجهاز التنفسي، وكثير من الالتهابات وحتى كثير من الأمراض النفسية من الممكن معالجتها بلا أدوية. فقط باتباع طب نمط الحياة".
وأضاف: "طب نمط الحياة، يرتكز على تعديل العادات الغذائية والسلوكيات الشخصية، والنشاط البدني المنتظم، وتنظيم الحياة والنوم ليلاً، والتحكم في الإجهاد الجسدي والنفسي، وتجنب المواد الخطرة، وتعزيز التواصل الاجتماعي الإيجابي".
وتابع: "العلاج المركز يستمر بحدود 15 يوماً ويطبقه المريض طوال حياته لتحقيق التأثير الإيجابي، ويختلف أسلوب العلاج من شخص لشخص، وبصفة عامة هذا أمل كبير جداً في علاج هذه الأمراض التي كنا ننتظر يوماً ما أنها تُعالج، أو على الأقل نخفف أعراضها ومضاعفاتها إلى الوضع الطبيعي".
يُشار إلى أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2022 اختتم أعماله وبرامجه العلمية في حائل الخميس الماضي، بمشاركة 40 متحدثًا من مختلف دول العالم من الأطباء والمختصين في المجال الطبي، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وصاحبه عدد من الفعاليات والمبادرات الصحية والرياضية التي تهدف لتعزيز الصحة وجودة الحياة.