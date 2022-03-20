استشاري: طب نمط الحياة يعالج السكري وضغط الدم ومرضى القلب

وتفصيلاً، قال "العثمان": "اجتمعنا في مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، وعلى مدى 5 أيام ناقشنا طب نمط الحياة، وتم عرض كثير من الدراسات والتجارب العلمية والطبية التي تؤكد إمكانية معالجة كثير من الأمراض المزمنة، أو تقليل مؤشراتها للوضع الطبيعي ومن ضمنها: مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، أمراض الجهاز التنفسي، وكثير من الالتهابات وحتى كثير من الأمراض النفسية من الممكن معالجتها بلا أدوية. فقط باتباع طب نمط الحياة".