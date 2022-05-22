استشاري: لهذا السبب الاضطرابات النفسية مرتفعة لدى الأطباء

وقال العقيل: مهنة الطب بشكل عام مرتبطة بضغوطات، ووجدت الإحصائيات بأن الاضطرابات النفسية من اكتئاب وقلق مرتفعة لدى الأطباء، ويرى البعض أن المختصين بالنفس يعانون من أمراض نفسية، وقد يعود ذلك بسبب ما يعرف بالانتباه الانتقائي، وهو أن تكون لدى الشخص فكرة وتصور، وإذا شاهد حالة نسبها إلى تصوره أو يصبح أكثر تركيزاً على ملاحظتها، وأيضاً قد يكون هذا التصور بسبب التركيز على المختصين بالصحة النفسية وسلوكياتهم، فإذا صدر منهم رأي مخالف أو هفوة أو خطأ أو اتصف أحدهم بسمة شخصية غير سوية تجد الكثير يربطها بالتخصص والأمراض النفسية وطبيعة عملهم.