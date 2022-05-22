استشاري: لهذا السبب الاضطرابات النفسية مرتفعة لدى الأطباء

أكد استشاري الطب النفسي مشعل العقيل، أن الجميع عرضة للمرض النفسي ولا يوجد شخص لديه مناعة من الأمراض النفسية.
وقال العقيل: مهنة الطب بشكل عام مرتبطة بضغوطات، ووجدت الإحصائيات بأن الاضطرابات النفسية من اكتئاب وقلق مرتفعة لدى الأطباء، ويرى البعض أن المختصين بالنفس يعانون من أمراض نفسية، وقد يعود ذلك بسبب ما يعرف بالانتباه الانتقائي، وهو أن تكون لدى الشخص فكرة وتصور، وإذا شاهد حالة نسبها إلى تصوره أو يصبح أكثر تركيزاً على ملاحظتها، وأيضاً قد يكون هذا التصور بسبب التركيز على المختصين بالصحة النفسية وسلوكياتهم، فإذا صدر منهم رأي مخالف أو هفوة أو خطأ أو اتصف أحدهم بسمة شخصية غير سوية تجد الكثير يربطها بالتخصص والأمراض النفسية وطبيعة عملهم.
وأضاف: أن صدق هذا الرأي غير المدعوم بأدلة فقد يكون أحد التفسيرات بأن الشخص قد ينجذب لما لديه من نقص فمن عانى من مشاكل أو صعوبات نفسية قد يستهويه التخصص كمريض سكري يريد أن يصبح طبيب غدد، وذلك مجرد محاولة تفسير، ولكن في مجال التخصص بالصحة النفسية يتم التركيز في مرحلة التدريب على التعاطف مع العميل دون أن يصل إلى درجة التعايش التي قد تضر بمشاعره، بالإضافة إلى اكتسابه مهارات قد تساعده في التعامل مع مشاعره السلبية.
وختم "العقيل" تصريحه بقوله: من يعمل في مجال الصحة النفسية وعلاج اضطراباتها فهو معرض إلى إيجابيات وسلبيات التخصص كما هو الحال في جميع المجالات.