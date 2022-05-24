استشاري: مسبب التّنمر 100٪ هو اضطراب أسري وعاطفي واضطراب اجتماعي ونفسي

وأضاف: "الألعاب الإلكترونية والجوال ليس لها علاقة بالعنف الذي يظهر على الأطفال، وهذا الربط علميًّا غير صحيح"، لافتًا إلى أن الدفاع عن الذات أحيانًا هو الأسلوب الأمثل لإيقاف المتنمرين، خصوصًا إذا كان الطفل هو الضحية.