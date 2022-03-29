اصفرار الأسنان.. 6 أسباب غير مألوفة وهذه طرق تجنبها

4. تناول المضادات الحيوية

استخدام المضادات الحيوية، وخاصة تلك المحتوية على مادة تيتراسيكلين، يؤدي إلى بناء مادة شيلات الكالسيوم، والتي يمكن أن تخزن حول طبقة المينا وفي داخلها أيضًا، وتسبب بقعًا بنية أو رمادية على الأسنان.

لذلك يُنصح بعدم تناول الحوامل وصغار السن للمضادات الحيوية المحتوية على التيتراسيكلين؛ لأنها تؤدي إلى اصفرار الأسنان. ناهيك عن ذلك قد يساهم في تشويش نمو الأسنان والعظام لدى الأجنة.