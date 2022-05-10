اكتشاف.. إشعاع الجوال يؤدي إلى الإصابة بمرض دماغي

وبحسب الدراسة، يمكن أن تتواصل التغييرات في الدماغ التي تؤدي إلى مرض ألزهايمر لمدة تصل إلى 25 عامًا قبل ظهور الأعراض. وأشارت دراسات مختلفة إلى أن تقليل التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي يقلل من مرحلة التأثير السلبي الأولي على عمليات الدماغ.