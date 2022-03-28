الاكتئاب والانتحار.. دراستان طبيتان تكشفان التأثيرات النفسية للإصابة بالسرطان

نبهت دراستان طبيتان، أخيرًا، إلى أن الأشخاص الذين يكتشفون إصابتهم بمرض السرطان أو يعانون تبعاته، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والإقدام على الانتحار، وهو أمرٌ يستوجب الانتباه إلى الصحة النفسية لدى المرضى، وفقا لسكاي نيوز عربية.