البقاء بالمنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة ضرورة في هذه الحالة!

وتحدث عدوى نوروفيروس في البيئات المغلقة والمزدحمة، مثل المستشفيات والمدارس، ومرد تفشي نوروفيروس في بريطانيا هو تخفيف قيود فيروس كورونا، حيث ازداد التواصل الاجتماعي، وتسللت مع ذلك الجراثيم الأخرى إلى الحياة اليومية، وبدأ نوروفيروس، الذي يتفشى عادة خلال الشتاء، بالانتشار في دور الرعاية بإنجلترا.