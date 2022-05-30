البكتيريا تتربص بحفلات الشواء.. احذر من 8 أخطاء

وقال الموقع: عدم مسح أو تنظيف الشواية قبل تسخينها، من أكثر الأخطاء التي يرتكبها البعض عند الشواء، ويمكن أن تؤدي إلى إصابتهم بالمرض، وينصح عند استخدام الشواية لأول مرة في الصيف، بتنظيفها بفرشاة سلكية، وبعد تسخين الشواية، ينصح باستخدام فرشاة شواء لتنظيف الشبكة جيداً، ومسحها بالزيت النباتي قبل وضع الطعام، ورغم أن الحرارة العالية للشواية يجب أن تقتل جميع مسببات الأمراض، إلا أن هذه الخطوة الإضافية ستساعد على التأكد من سلامة الطعام، وبالإضافة إلى إزالة الأوساخ، يمكن لشبكة الشواء غير النظيفة أن تضفي نكهات غير جيدة على الطعام، كما يساعد تزييت شبكات الشواء على منع الالتصاق.