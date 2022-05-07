التفاح قد يكون أخطر من الكولا.. أسباب تضع "كبدك في دائرة الخطر"!

فقبل كل شيء يجب التقليل من استهلاك المكملات المحتوية لفيتامين А أو فيتامين В3، اللذين يمكن أن يكونا السبب في الصداع وتهيج الجلد أيضًا، كما لا ينبغي أن تحل محلهما أي منتجات أخرى، كما أن التناول المنتظم للعقاقير القوية مثل الباراسيتامول يحفز الكبد على التلف؛ بحسب موقع "Focus Online".