التفاح قد يكون أخطر من الكولا.. أسباب تضع "كبدك في دائرة الخطر"!

يعتبر تقليل تناول فيتامين В3 والفواكه من العوامل المساعدة على الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة؛ حيث إن أمراض الكبد لا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة، ولكن من أجل حماية الكبد ومنع إصابته يجب استبعاد بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي اليومي.
فقبل كل شيء يجب التقليل من استهلاك المكملات المحتوية لفيتامين А أو فيتامين В3، اللذين يمكن أن يكونا السبب في الصداع وتهيج الجلد أيضًا، كما لا ينبغي أن تحل محلهما أي منتجات أخرى، كما أن التناول المنتظم للعقاقير القوية مثل الباراسيتامول يحفز الكبد على التلف؛ بحسب موقع "Focus Online".
ويشير الموقع إلى أن سكر الفركتوز يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني؛ لذلك ينصح الخبراء باستهلاك الفاكهة باعتدال.
وقد ظهر أن 100 غرام من التفاح تحتوي على سكر الفركتوز أكثر مما في 100 ملليلتر من مشروبات الكولا، ومع مرور الوقت يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الكبد، الذي يمكن أن يسببه الوزن الزائد، إلى تلف الكبد.
وأخيرًا يعتبر تناول المشروبات الكحولية السبب الأكثر شيوعًا لتلف الكبد، وفق خبراء مركز علم المخدرات الألماني.