"التهاب الكبد المجهول" يثير القلق.. "الصحة العالمية" وأوروبا تكشفان!

تمّ تسجيل معظم الحالات في إيطاليا وإسبانيا - 35 و22 على التوالي، وفي كل من هولندا والدنمارك ست حالات، بينما يوجد في إيرلندا أقل من خمس حالات، وفي البرتغال ورومانيا بلغ عدد الحالات أربع حالات لكل منهما، وفي بلجيكا، ثلاث حالات، وتم تسجيل حالتين في كل من النمسا وقبرص وفرنسا والنرويج، وفي ألمانيا وبولندا وسلوفينيا، تم اكتشاف حالة واحدة.