"الجبن" يحسن التمثيل الغذائي لخلايا الكبد

وأشارت إلى أن الجبن القريش يمكن تناوله مع أي وجبة، ولكن هناك اختلافً في الحصص، مضيفة أنه بالنسبة للفطور، فإن 50 غرامًا من الجبن القريش كافية، وبالنسبة للغداء، يمكن تناول ما يصل إلى 100 غرام من الجبن القريش، وأيضًا يمكن تناول نفس الكمية في العشاء.