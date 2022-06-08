الخضيري: لا تأكلوا الجزء الأسود أبداً ولا الأسطح المحترقة من المشويات

وأضاف "هناك عديد من الدراسات أشار إلى وجود مسرطنات عديدة في اللحوم والدهون المحترقة، كذلك الدراسات المنشورة عن البرجر المحترق والستيك المستوي، كثيرة جداً، وفيها تحذيرات من الهيدروكربونات المسرطنة والنايتروارينات التي في اللحم والدهن المحترق".