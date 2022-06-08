الخضيري: لا تأكلوا الجزء الأسود أبداً ولا الأسطح المحترقة من المشويات

حذّر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الدكتور فهد الخضيري، من أكل الجزء الأسود والأسطح المحترقة من المشويات.
وقال د. الخضيري؛ في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: "احذروا طريقة الطهي حد الاحتراق، التي تجعل السطح المحترق للحم مسرطناً وضاراً جداً لصحتك، لا تأكل الجزء الأسود أبداً ولا الأسطح المحترقة من المشويات لأنها تحوي الهيدروكربونات المسرطنة polycyclic aromatic hydrocarbons وهذا عليه أبحاث كثيرة تؤكد ذلك".
وأضاف "هناك عديد من الدراسات أشار إلى وجود مسرطنات عديدة في اللحوم والدهون المحترقة، كذلك الدراسات المنشورة عن البرجر المحترق والستيك المستوي، كثيرة جداً، وفيها تحذيرات من الهيدروكربونات المسرطنة والنايتروارينات التي في اللحم والدهن المحترق".