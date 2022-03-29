"السعودي للاستطلاعات": 75 % من المجتمع يرون أن لتطبيقات التواصل تأثيرات إيجابية

أجرى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي استطلاعًا حول استخدامات المجتمع تطبيقات التواصل الاجتماعي في شهر فبراير من عام 2022. وطُبّق الاستطلاع على عينة عشوائية، بلغت 1220 مواطنًا من الجنسين، أعمارهم 18 سنة فأكبر.
وقاس الاستطلاع درجة الارتباط بالتطبيقات عبر رصد أي منها يتبادر إلى الذهن أولاً عند التفكير فيها. وكشفت النتائج أن أول ما يتبادر إلى الذهن تطبيق "الواتس أب" الذي حصل على أعلى نسبة، وهي 33 %، يليه في المرتبة الثانية، وبفارق قليل، تطبيق "السناب شات" بنسبة 30 %، ثم يليهما تطبيق "تويتر" بفارق عشر نقاط، وبنسبة 20 %، أما تطبيق "الإنستجرام" فجاء بعدها بفارق كبير؛ إذ بلغت نسبة تبادره إلى الذهن 7 %.
أما مستوى استخدام التطبيقات فقد دلت النتائج على صورة مختلفة؛ إذ تبيَّن أن 92 % من السعوديين يستخدمون تطبيق الواتس أب، و79 % يستخدمون تطبيق اليوتيوب، و77 % يستخدمون تطبيق السناب شات، و61 % يستخدمون تطبيق تويتر. فيما جاء استخدام تطبيق إنستجرام وتيك توك بنسبة 58 % و51 % تباعًا.
النتيجة المفاجئة هي أن 4 % من المستطلَعة آراؤهم لا يستخدمون أيًّا من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهي نسبة متدنية جدًّا.
والمثير للاهتمام أن الذكور يميلون إلى استخدام تطبيقَي تويتر ويوتيوب أكثر، فيما تميل الإناث أكثر لاستخدام تطبيقات الإنستجرام وسناب شات وتطبيق التيك توك.
وعلى مستوى متغير العمر كشفت النتائج أن الكبار (45 سنة فأكبر) أكثر استخدامًا لواتس أب واليوتيوب وتويتر، فيما يستخدم فئة الشباب ما بين 18-29 مجموعة من التطبيقات أكثر من غيرها، مثل سناب شات، تيك توك وإنستجرام.
أما على مستوى تفضيل التطبيقات فقد كشفت النتائج أن الواتس أب حصل على المرتبة الأولى؛ إذ فضَّله 32 %، يليه سناب شات بنسبة 26 %، فيما حصل تويتر على المرتبة الثالثة، ولكن بفارق كبير مقارنة بالواتس أب وسناب شات؛ إذ بلغت نسبة من يفضلون تويتر 12 %، وأقل من ذلك التطبيقات الأخرى: اليوتيوب الذي يفضله 9 %، و8 % لتيك توك، و7 % للإنستجرام، و1 % للتلجرام.
وفي سياق التفضيل تبيَّن أن تطبيقَي اليوتيوب والواتس أب هما المفضلان لدى الذكور، وفي المقابل تفضل الإناث إنستجرام وسناب شات، وعلى مستوى متغير العمر يلاحَظ أن الكبار (45 سنة فأكبر) يفضلون تطبيق الواتس أب، فيما تفضل فئة الشباب ما بين 18-29 تيك توك وسناب شات.
ويبدو أن المجتمع يؤمن كثيرًا بهذه التطبيقات وجدوى استخدامها؛ إذ يرى 75 % أن للتطبيقات تأثيرات إيجابية عليهم، تتمثل أهمها بأن التطبيقات سهَّلت عليهم التواصل مع الآخرين، وساعدتهم في التعلم الذاتي، كما يرونها وسيلة سريعة للوصول للمعلومات وتبادلها.
وتأتي هذه الرؤية المتفائلة تجاه الاستخدام في ظل وعي 48 % من المجتمع بأن لتلك التطبيقات آثارًا سلبية، تتمثل أهمها في ضياع الوقت، وتسبُّبها في مشكلات صحية كالسمنة وضَعْف البصر، علاوة على العزلة عن المجتمع، ونشر المعلومات الخاطئة، وتسبُّبها في ضعف العلاقات الأسرية.
يُشار إلى أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية مرخَّصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، ويهتم بإجراء استطلاعات الرأي للوقوف على أهم الموضوعات التي تمس المجتمع، وتراعي في استطلاعاتها نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء.