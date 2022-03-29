"السعودي للاستطلاعات": 75 % من المجتمع يرون أن لتطبيقات التواصل تأثيرات إيجابية

وقاس الاستطلاع درجة الارتباط بالتطبيقات عبر رصد أي منها يتبادر إلى الذهن أولاً عند التفكير فيها. وكشفت النتائج أن أول ما يتبادر إلى الذهن تطبيق "الواتس أب" الذي حصل على أعلى نسبة، وهي 33 %، يليه في المرتبة الثانية، وبفارق قليل، تطبيق "السناب شات" بنسبة 30 %، ثم يليهما تطبيق "تويتر" بفارق عشر نقاط، وبنسبة 20 %، أما تطبيق "الإنستجرام" فجاء بعدها بفارق كبير؛ إذ بلغت نسبة تبادره إلى الذهن 7 %.