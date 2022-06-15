الشاي بعد الأكل.. مفيد أم مُضِر بالصحة؟

وتأتي خطورة شرب الشاي بعد الطعام، لاحتوائه على مركبي الفينول والتانين، ويتسببان في حرمان الجسم من امتصاص الحديد بشكل كافٍ من الأطعمة، علاوة على تكوين الحديد المعقد بالمعدة؛ مما يؤدي إلى مشاكل عديدة في المعدة والأمعاء، مثل آلام المعدة والإمساك، وحرقة المعدة، حسب موقع "قل ودل".