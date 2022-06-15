الشاي بعد الأكل.. مفيد أم مُضِر بالصحة؟

تقول الدراسات إن شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة من العادات الأكثر خطورة على الصحة، وهي عادة يمارسها عدد كبير من الأشخاص دون معرفة المخاطر الناتجة عنها.
وتأتي خطورة شرب الشاي بعد الطعام، لاحتوائه على مركبي الفينول والتانين، ويتسببان في حرمان الجسم من امتصاص الحديد بشكل كافٍ من الأطعمة، علاوة على تكوين الحديد المعقد بالمعدة؛ مما يؤدي إلى مشاكل عديدة في المعدة والأمعاء، مثل آلام المعدة والإمساك، وحرقة المعدة، حسب موقع "قل ودل".
ويؤثر الشاي أيضًا في مرضى القلب والشرايين بالسلب؛ لذا من المهم ألا يستهلك مريض القلب كميات كبيرة من الشاي والقهوة وخاصة بعد تناول الطعام، لاحتوائهما على الكافيين الذي يعمل على رفع ضغط الدم، ويزيد معدل ضربات القلب.
والشاي الأسود والأخضر في هذا الأمر سواء، فرغم اختلاف الفوائد التي يحتوي عليها الشاي بلونيه، فإن الخطورة من شرب أي منهما بعد الأكل مباشرة متشابهة، وينصح الخبراء بالانتظار مدة نصف ساعة كحد أدنى لشرب الشاي بعد تناول الطعام، لتجنب التأثير السلبي للشاي على الصحة.
في الوقت نفسه، لا يمكن الاستغناء عن الشاي، لفوائده المتعددة، فهو أحد المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي، كما يزيد من قدرة احتمال الجسم للتمارين الرياضية، ويرفع من معدل الأيض وحرق الدهون أثناء ممارسة التمارين وبعدها.
والشاي أحد الوسائل الجيدة للحصول على كمية الماء التي يجب شربها في اليوم الواحد، وتبلغ 8 أكواب.