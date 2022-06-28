الشمس ليست مذنبة دائمًا.. 10 علامات لـ"ضربة الحرارة" وسبل الوقاية

وتابعت: "في حالة الإصابة بضربة الحرارة؛ يجب قبل وصول سيارة الإسعاف نقل المصاب إلى مكان بارد أو على الأقل وضعه في الظل (على أن يكون مستوى ارتفاع ساقيه أعلى من مستوى رأسه)، ونزع الملابس الضيقة، وإعطاؤه ماء باردًا للشرب، ويمكن تغطيته بشرشف مبلل، ووضع الثلج لفترة قصيرة في منطقة العنق وبين الفخذين".