الصحة العالمية: مستويات السمنة في أوروبا عند "نسب وبائية"

وحذر العلماء منذ فترة طويلة من أن الوزن المفرط يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والسكري وما لا يقل عن 13 نوعًا من السرطان، كما أنه عامل الخطر الرئيسي للإعاقة.