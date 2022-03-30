"الصحة" تقدم نصائح للأم المرضع لصيام صحي في رمضان

وقالت "الصحة" في إرشاداتها للأم المرضع في رمضان: يجب عليك أخذ قسط كافٍ من الراحة في نهار رمضان، والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، والحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الإفطار.