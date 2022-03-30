"الصحة" تقدم نصائح للأم المرضع لصيام صحي في رمضان

قدمت وزارة الصحة نصائح لكل أم تهتم بطفلها ونفسها، لضمان صيام صحي خلال شهر رمضان الكريم.
وقالت "الصحة" في إرشاداتها للأم المرضع في رمضان: يجب عليك أخذ قسط كافٍ من الراحة في نهار رمضان، والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، والحرص على أخذ كمية كافية من السوائل وشرب الماء على مدار الساعة خلال وقت الإفطار.
وأضافت الوزارة: احرصي على تناول وجبة السحور لتمدك بالطاقة اللازمة أثناء النهاء، وتجنبي المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات حتى لا تسبّب العطش والجفاف.
وأردفت: استشيري طبيبك في حالة حاجتك إلى تناول بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية.