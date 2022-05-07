العمر مجرد رقم.. "شاهد" سبعيني يقطع سباق 100م في 13 ثانية فقط

أثبت الأمريكي مايكل كيش البالغ 70 عامًا، مقولة: إن العمر مجرد رقم، بعد أن قطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية لينتشر فيديو إنجازه الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي.