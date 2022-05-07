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العمر مجرد رقم.. "شاهد" سبعيني يقطع سباق 100م في 13 ثانية فقط

بدأ الجري بعمر 59.. ولقطات إنجازه شهدت تفاعلًا كبيرًا بمنصات التواصل
العمر مجرد رقم.. "شاهد" سبعيني يقطع سباق 100م في 13 ثانية فقط
سبق
سبق

أثبت الأمريكي مايكل كيش البالغ 70 عامًا، مقولة: إن العمر مجرد رقم، بعد أن قطع مسافة 100 متر في أقل من 14 ثانية لينتشر فيديو إنجازه الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الرجل السبعيني قدرات خارقة خلال سباق Pen Relays؛ وهو أقدم وأكبر مسابقة للجري في الولايات المتحدة.

وبحسب روسيا اليوم: أظهر مقطع الفيديو الذي شاركه موقع FloTrack على "تويتر" الرجل وهو يركض بسرعة البرق ويفوز بالسباق بعد أن قطع مسافة 100 متر في 13.47 ثانية.

وحصد الفيديو الذي تمت مشاركته يوم الخميس أكثر من 2 مليون مشاهدة على "تويتر".

وبدأ العدّاء مايكل كيش الجري بعمر 59 عامًا، عندما أراد المشاركة في أولمبياد نيو جيرسي، وكان أسرع شخص في بطولة وورلد ماسترز لألعاب القوى بمدينة مالقا الإسبانية عام 2018.

مايكل كيش
سباق Pen Relays

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