"الغذاء والدواء" تُحذر من استهلاك كمية أكثر من احتياج الجسم الموصى بها من الدهون

وعددت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر فوائد الدهون كمصدر للطاقة ودورها في المساعدة على امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهون مثل (A.D.K.E)، كما تعمل كوسادة لبعض الأعضاء في جسم الإنسان وتضفي نكهة وقوامًا للأطعمة، ومن أنواعها الدهون المشبعة، وغير المشبعة الأحادية والمتعددة والدهون المتحولة.