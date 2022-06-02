"القاتل المقنع".. عقار واعد للسرطان لا يفتك بجسم الإنسان!

ويشير هذا إلى أن IL-12 المقنع يمكن أن يؤدي إلى استجابة مناعية قوية ضد الأورام دون التسبب في تلف الأعضاء السليمة، ثم فحصوا مدى أمان IL-12 المقنع عن طريق قياس المؤشرات الحيوية لتلف الكبد في الفئران، ووجدوا أن الآثار الجانبية المرتبطة بالمناعة عادة بـIL-12، كانت غائبة بشكل ملحوظ في الفئران التي عولجت بـIL-12 على مدى عدة أسابيع؛ مما يشير إلى تحسن السلامة.