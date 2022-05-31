القهوة وخطر الوفاة المبكرة.. دراسة جديدة تكشف العلاقة

كشفت دراسة بريطانية جديدة، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة -مع السكر أو بدونه- أقل عُرضة للوفاة المبكرة؛ بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان".
ووجدت الدراسة أن خطر الموت ينخفض بنسبة 29% بين الأشخاص الذين يشربون ما بين 2.5 و4.5 أكواب قهوة في اليوم.
انخفاض خطر الوفاة
كما لوحظ انخفاض في خطر الوفاة بالنسبة للقهوة المحلاة بالسكر، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين يشربون ما بين 1.5 و3.5 أكواب في اليوم. وكان الاتجاه أقل وضوحًا بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون المحليات الصناعية.
وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل تشمل العمر والجنس والعرق والمستوى التعليمي وحالة التدخين ومقدار النشاط البدني ومؤشر كتلة الجسم والنظام الغذائي، وَجَد الباحثون أنه مقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا القهوة؛ فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة كان لديهم خطر أقل للوفاة.
أكثر من 171 ألف مشارك في الدراسة
وحسب موقع "الحرة"، استندت الدراسة التي نُشرت في دورية "أنالز أوف إنترنال ميدسين"، إلى بيانات أكثر من 171 ألف مشارك في دراسة بيولوجية طويلة الأجل في المملكة المتحدة، تحقق في مساهمة الاستعداد الوراثي والتعرض البيئي لتطور الأمراض منذ عام 2006.
واستخدم الباحثون بيانات من شهادات الوفاة لتتبع المشاركين لمتوسط زمني قدره سبع سنوات من عام 2009، توفي خلالها 3177 شخصًا.
دراسات سابقة
وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن مشروب القهوة قد يكون مفيدًا للصحة؛ حيث يرتبط شرب القهوة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض تتراوح ما بين أمراض الكبد المزمنة إلى بعض أنواع السرطان وحتى الخرف.
ووجد باحثون في الصين أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من القهوة يوميًّا، سواء كانت محلاة بالسكر أم لا، لديهم خطر أقل للوفاة على مدى سبع سنوات مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.
وبحسب جمعية القهوة البريطانية؛ فإن 98 فنجان قهوة يتم شربها يوميًّا في المملكة المتحدة؛ فيما تبلغ عدد الأكواب المستهلكة من القهوة يوميًّا في الولايات المتحدة 517 مليون فنجان؛ وفقًا للجمعية الوطنية للبن.
تحذير من خبير
في المقابل، حذر نافيد ستار، أستاذ طب التمثيل الغذائي بجامعة غلاسكو، والذي لم يشارك في الدراسة، من أن النتائج -رغم أنها مثيرة للاهتمام- لم تكن واضحة المعالم.
وقال: "إن طبيعة الملاحظة لهذه الدراسة الجديدة؛ تعني أن هذه الاستنتاجات بعيدة كل البعد عن كونها نهائية".