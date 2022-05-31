القهوة وخطر الوفاة المبكرة.. دراسة جديدة تكشف العلاقة

تحذير من خبير

في المقابل، حذر نافيد ستار، أستاذ طب التمثيل الغذائي بجامعة غلاسكو، والذي لم يشارك في الدراسة، من أن النتائج -رغم أنها مثيرة للاهتمام- لم تكن واضحة المعالم.

وقال: "إن طبيعة الملاحظة لهذه الدراسة الجديدة؛ تعني أن هذه الاستنتاجات بعيدة كل البعد عن كونها نهائية".