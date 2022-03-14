الكويت تعلن استئناف كامل أنشطة رمضان.. موائد الإفطار تعود

وقالت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف، في تصريح صحفي اليوم: يأتي ذلك مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، واستمرار تحسّن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.