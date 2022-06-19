"المطيري": "الإنيميا المنجلية" مرض وراثي ولا يوجد علاج نهائي له

أكدت رئيس قسم طب الأطفال العام في مدينة الملك فهد الطبية الدكتورة عواطف المطيري؛ أن الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يحد من انتقال مرض الأنيميا المنجلية .
وتفصيلاً، قالت بمناسبة اليوم العالمي للأنيميا المنجلية إنه لا يوجد علاج نهائي للمرض ولكن الدراسات أثبتت أن زراعة النخاع العظمي قد يشفي في بعض الحالات، لافتة إلى أن عدم إتمام الزواج في حال عدم التطابق يقلل أو يمنع تكرار المصابين في الأجيال القادمة.
وأوضحت أن الأنيميا المنجلية مرض وراثي؛ يسبب تكسراً في خلايا الدم الحمراء نتيجة خلل جيني يؤدي إلى هشاشة خلايا الدم الحمراء وسهولة تكسرها في حالة تعرضها لأي أزمة سواء حرارة أو نقص أكسجين، إضافة إلى أنه يحدث خللاً في عمل الطحال وضموره مع الوقت؛ وعلى المدى البعيد تأخر النمو.
وأشارت الدكتورة المطيري إلى أن أعراضها تبدأ بآلام في المفاصل، ويتطلب علاجها بشكل مكثف للقضاء عليها وقد يحتاج لتنويم ومضادات حيوية؛ وأيضاً التهابات متكررة في العظام والصدر.