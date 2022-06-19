"المطيري": "الإنيميا المنجلية" مرض وراثي ولا يوجد علاج نهائي له

وتفصيلاً، قالت بمناسبة اليوم العالمي للأنيميا المنجلية إنه لا يوجد علاج نهائي للمرض ولكن الدراسات أثبتت أن زراعة النخاع العظمي قد يشفي في بعض الحالات، لافتة إلى أن عدم إتمام الزواج في حال عدم التطابق يقلل أو يمنع تكرار المصابين في الأجيال القادمة.