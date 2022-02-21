"المقاتل ذو المزاج السيئ".. كيف يعمل جهاز المناعة؟

في نوفمبر من العام المنتهي 2021، ظهر كتاب Immune "المناعة" للكاتب فيليب ديتمر.

ويُعد الكتابُ الأولَ للكاتب صاحب الـ(36 عامًا)، الذي يعيش في ميونخ، وهو أيضًا مؤسس قناة Kurzgesagt الألمانية على منصة يوتيوب، التي تعتبر إحدى القنوات العلمية الأكثر شعبية؛ حيث لديها أكثر من 18 مليون مشترك.

وينصبّ تركيز "ديتمر" في كتابه المؤلف من 300 صفحة، على الخلايا والمواد الكيميائية التي يتكون منها جهاز المناعة.

الغريب وفق "القبس"، أن المؤلف ليس طبيبًا ولا اختصاصيًّا في علم الأوبئة؛ بل يصف نفسه بأنه "متواصل علمي ومتحمس لدراسة جهاز المناعة". وينسب الفضل في خروج هذا الكتاب إلى النور، لفريق من الخبراء الذين تحققوا من صحة محتوى الكتاب، والذين أجابوا على أسئلته.

شهرة الكتاب لم تأتِ فقط من محتواه الجديد؛ لكن من انتشار فيروس "كورونا" والبحث عن سر جهاز المناعة وكيفية مقاومته للفيروسات والأوبئة.

ويروي الكاتب أن أبرز ما في الكتاب، هو قصة نوع من خلايا الدم البيضاء التي تشبه الجندي في جيش جهاز المناعة؛ حيث يكوّن جسم الإنسان منها حوالى 100 مليار جندي كل يوم. وتتم الاستعانة بهم عندما يصاب بالعدوى.

ووصف هذا الجندي، في الكتاب بـ"المقاتل ذي المزاج السيئ الذي يقف ويضع يده على الزناد". وهو يشبه المفجر الانتحاري الذي يطلق حمضه النووي على شكل مواد كيميائية مميتة للبكتيريا والفيروسات. وهم يحاولون أن يجعلوا من أنفسهم حواجز مادية لوقف تقدم الأعداء.

ويرى "ديتمر" أن المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول فيروس كورونا والتطعيم، ستكون لها عواقب وخيمة على المجتمع؛ فهنا حاجة إلى معدل تطعيم مرتفع للوصول إلى المناعة المجتمعية؛ لكن إذا قرر 10% من الناس مثلًا عدم التطعيم؛ فهذه مشكلة. وسيكون للتشكيك في الإجراءات آثار أكثر ضررًا من الفيروس نفسه.

وفنّد الكتاب فكرة الكثير من الناس أن جهاز المناعة هو أشبه بمجال للطاقة يمكن شحنه، وهذا يجعل الكثيرين معرّضين لجميع أنواع الأفكار السيئة. ويقول: علينا أن نفهم أنه مثل نظام أوركسترا رائع يعمل بشكل متناسق ودقيق وبمستوى محدد لا يزيد ولا ينقص، كي يكون قادرًا على هزيمة أي معتدٍ غريب.