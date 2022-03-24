"المنظري": نصف الأطفال المصابين بالسل يواجهون صعوبات العلاج

إلى ذلك أوضحت منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في بيان بمناسبة يوم السل العالمي أنه في عام 2020، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن السل في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، من 77700 إلى 83000 وفاة، وفي عام 2021، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن السل أودى بحياة عدد أكبر من الضحايا في جميع أنحاء العالم مقارنةً بأي مرض معدٍ آخر، ما عدا كوفيد-19. وكذلك انخفضت التغطية العلاجية إلى 52%، وهذا يعني أن حوالي نصف جميع المصابين بالسل لم تُشخَّص إصابتهم ولم يتلقوا العلاج.