"المودة" تطلق برامج لتعزيز التواصل السليم في العلاقات الزوجية

وأشار"آل رضي"، إلى أن برنامج "اطمئن" يقدم العديد من مجموعات الدعم للإرشاد الجمعي لمجموعة من الأفراد أصحاب رابط مشترك لقضية أو مشكلة ما يعانون منها، ومن خلال المجموعة يتم مشاركة التجارب الناجحة بين الأفراد.