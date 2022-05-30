النتنة أم الطبية؟.. فهم أمراضك العصبية يبدأ بـ"اختبار رائحة" وقبعة!

من جانبه، أوضح ماساكو أوكاموتو، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للعلوم الزراعية والحياتية، أنه ظَهَر تمثيل للرائحة الكريهة بالدماغ في وقت أبكر من الروائح الطيبة؛ فعندما تم إطلاق الروائح الكريهة (مثل الروائح الفاسدة والنتنة)، قامت أدمغة المشاركين بتمييزها عن الروائح المحايدة أو الطيبة في وقت مبكر يصل إلى 300 مللي ثانية بعد ظهورها، وقد يكون الإدراك المبكر في الدماغ للروائح الكريهة بمثابة نظام إنذار مبكر ضد الأخطار المحتملة، وهذا اكتشاف مهم للدراسة، كما أنه لم يكن معروفًا أن مخطط كهربية الدماغ المسجل في فروة الرأس سيسمح لنا بتقييم تمثيل الروائح من فترات زمنية في وقت مبكر مثل 100 مللي ثانية.