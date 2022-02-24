"الندوة العالمية" تنظم دورة القراءات السبع في السنغال

نظم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في السنغال، دورة القراءات السبع على الشاطبية لأكثر من 50 مشاركًا ومشاركة من مديري المدارس القرآنية بمسجد الشيخ الراجحي، بمنطقة بكير مسار من ضواحي العاصمة دكار.



تهدف الدورة إلى تعريف الحافظين لكتاب الله والأئمة بعلم القراءات والفروقات بينها وشرح معاني الحديث الشريف: "أنزل القرآن على سبعة أحرف".



ثم تطرقت الدورة إلى شرح مختصر للشاطبية والدرة وتصحيح القراءة للمشاركين.



ووجدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من الحضور والمشاركين، الذين عبروا عن شكرهم للندوة العالمية على هذه المبادرة القيمة، وطلبوا تكرارها والسعي إلى إنشاء معهد متخصص في القراءات في السنغال.



وقال مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال فتحي عيد: إن الدورة جاءت بالتعاون مع الجمعيات والمعاهد القرآنية المتخصصة، وأبرزها رابطة المدارس القرآنية "دار الاستقامة - معهد السيدة عائشة أم المؤمنين- معهد الشيخ أحمد الصغير لوح".



كما أثنى على جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم مثل هذه البرامج النوعية التي تعزز الوعي بالقرآن الكريم قراءة وحفظًا وتعليمًا.

