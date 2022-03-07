النساء أكثر كآبة من الرجال.. قُل عمرك تعرفْ عدد ساعات نومك!

وتتغير احتياجات الفرد للنوم باختلاف المراحل العمرية؛ حيث يكون الرضيع أكثر حاجة للنوم، ثم تقل عدد ساعات النوم اللازمة مع التقدم في العمر، وفيما يلي العدد المناسب لكل مرحلة عمرية بحسب 18 عالمًا وخبيرًا، ووفق ما نقلته "سبوتنيك عربي".

حديثو الولادة (من 0 إلى 3 أشهر): 14 إلى 17 ساعة

الرضع (من 4 إلى 11 شهرًا): من 12 إلى 15 ساعة

الأطفال (من 1 إلى 2 سنة): 11 إلى 14 ساعة

الأطفال (من 3 إلى 5 سنوات): من 10 إلى 13 ساعة

الأطفال (من 6 إلى 13 عامًا): من 9 إلى 11 ساعة

المراهقون (14 إلى 17 سنة): 8 إلى 10 ساعات

الشباب (من 18 إلى 25 عامًا): من 7 إلى 9 ساعات

البالغون (من 26 إلى 64 عامًا): من 7 إلى 9 ساعات

كبار السن (65 سنة أو أكبر): 7 إلى 8 ساعات