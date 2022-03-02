النساء الأكثر تضررًا.. حالات القلق والاكتئاب تزيد بنسبة 25% عالميًّا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن انتشار القلق والاكتئاب على مستوى العالم زاد بنسبة 25% في العام الأول للوباء "كوفيد -19"، وكان الشباب هم الأكثر تضررًا، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، سلَّط تقرير للمنظمة الضوء على الأشخاص الأكثر تضررًا، وخلص إلى أن الأشخاص الذين يعانون اضطرابات عقلية أكثر حدة، مثل الذهان، والشباب الذين يعانون اضطرابات عقلية، معرَّضون للخطر بشكل خاص، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تضمَّن تقديرات من أحدث دراسة حول العبء العالمي للمرض، التي تُظهر أن الوباء قد أثر على الصحة العقلية للشباب، وأنهم معرَّضون "بشكل غير متناسب" لخطر السلوك الانتحاري وإيذاء النفس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "المعلومات التي لدينا الآن حول تأثير فيروس كورونا على الصحة العقلية في العالم ليست سوى غيض من فيض".

وأضاف تيدروس: "هذه دعوة للاستيقاظ لجميع البلدان لإيلاء المزيد من الاهتمام للصحة العقلية، والقيام بعمل أفضل في دعم الصحة العقلية لسكانها".

وتبيَّن أن تأثُّر النساء كان أكبر من الرجال. وقال التقرير إن الأشخاص الذين يعانون حالات صحية بدنية، مثل الربو والسرطان وأمراض القلب، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاضطرابات العقلية.