"النمر": لا تجبر أحد والديك على الإفطار في رمضان خوفًا على صحته

نصح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، بأن لا تجبر أحد والديك على الإفطار في رمضان خوفًا على صحته؛ لأن مسألة الصوم نقطة حساسة ومؤلمة لهم كثيرًا، واترك الموضوع بينه وبين طبيبه بدون "تدخُّلك".
وقال الدكتور النمر: هل الصوم يخفض الكولسترول؟ وأجاب بأنه بلا شك، ولكن الذي نراه في المرضى أن تحليل الدهون غالبًا يرتفع في رمضان؛ وذلك ببساطة بسبب النمط الغذائي الشائع في ليالي رمضان. مؤكدًا أنه بالمختصر المفيد إذا كنت ممن يتسحر ثم ينام تحت المكيف إلى قبيل الإفطار بنصف ساعة فهذا المشي قبل الإفطار لا يضره بل يفيده، أما إذا كنت ممن "يكدح" ويبذل جهدًا بدنيًّا في النهار، ويفقد الكثير من السوائل، فننصحك بتأجيل رياضتك إلى وقت يناسبك ليلاً. مضيفًا: إذا أردت سهولة الحركة بعد الإفطار والابتعاد عن ألم المعدة وضيق التنفس، وكذلك القدرة على الخشوع وسهولة السجود في التراويح، فابتعد عن الوصول لمرحلة الشبع في الإفطار.
وتابع الدكتور النمر: ما هو الحد المسموح به يوميًّا من التمر؟ وأجاب: للشخص السليم لكنه خامل بدنيًّا؛ لا يمارس أي نشاط رياضي، ولديه زيادة وزن، وقابلية للسكري، يُنصح بألا يتجاوز 5 تمرات يوميًّا. أما النشط بدنيًّا، وليس لديه سمنة ولا سكري ولا قابلية للسكري، فلا حرج عليه. أما الشخص الذي يعاني السمنة، وسكره التراكمي مرتفع فوق 7%، ولا يمارس أي نشاط بدني، مع احتكاك بالمفاصل مثلاً، فأنصحه باجتناب التمر نهائيًّا حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري، وإنزال وزنه.