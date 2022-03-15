النوم في الضوء.. مَخاطر محتملة وأمراض لا تخطر على البال

وأشار الباحثون إلى أنه حتى الإضاءة الخافتة من مصادر طبيعية أو اصطناعية أثناء النوم، يمكن أن تضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية، وتزيد من مقاومة الأنسولين؛ إذ تكافح الخلايا في العضلات والدهون والكبد من أجل امتصاص الغلوكوز من الجسم.