الوزن الزائد وخصوبة الرجل.. دراسة تكشف خطرًا يجب تجنبه

ووجدت الدراسة التي شملت 50 رجلًا يعانون من السمنة، أن أولئك الذين فقدوا الوزن باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية حسّنوا عدد الحيوانات المنوية لديهم بنحو 40 في المئة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".