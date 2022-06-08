باركنسون.. الكوابيس المتكررة إشارة للإصابة بالمرض الخطير

من ناحيته، قال كبير الباحثين أبيديمي أوتايكو، من مركز صحة الدماغ البشري بجامعة برمنغهام: "على الرغم من أنه قد يكون من المفيد حقًّا تشخيص مرض باركنسون مبكرًا؛ فإن هناك عددًا قليلًا جدًّا من مؤشرات الخطر والعديد منها يتطلب اختبارات مستشفى باهظة الثمن أو شائعة جدًّا.