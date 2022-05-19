بـ"الهدوء الغريب".. كيف يعالج النوم مشاعرك ويجهزك لليوم التالي؟

وقد يبدو غريبًا -بحسب الدراسة- كيف يمكن أن يساعد جزء من الدفاع في التحكم في العواطف عندما يكون هادئًا؛ إلا أن العلماء تَوصلوا إلى أن الهدوء أو الصمت أداة قوية في ذلك.