"بدليل علمي قوي".. هذا الطعام قد يكون "سببًا لسرطان المعدة"

ويأتي الدليل على هذه الأطعمة بشكل أساسي من الدراسات التي أجريت في آسيا، وخاصة اليابان وكوريا؛وذلك لأن العديد من الأطعمة التقليدية في هذه البلدان يتم حفظها بالتمليح والتخمير، بدلا من التبريد كما هو الحال في العديد من البلدان في الغرب.