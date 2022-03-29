بشرى خير.. العلماء يبتكرون دواء فريدًا لعلاج السكري والسمنة

ويضيف "تورينكوف"، قائلًا: "بعد تناول الطعام، يحفّز هذا الدواءُ إنتاجَ هرمونات الإنكرتينات، التي بدورها تُحفز إفراز الأنسولين؛ مما يُعَجّل بانتقال السكر إلى الأنسجة والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم. وعند تعطل هذه الآلية -كما في النوع الثاني من السكري حيث لا يوفر إنتاج الإنكرتينات إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين- يبقى السكر في الدم".