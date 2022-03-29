بشرى خير.. العلماء يبتكرون دواء فريدًا لعلاج السكري والسمنة

أعلن البروفيسور إيفان تورينكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، أن الاختبارات السريرية لدواءٍ ابتكره علماء جامعة فولغوغراد لعلاج السكري والسمنة، ستبدأ عام 2022.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير البروفيسور إلى أن الاختبارات السريرية للدواء المبتكر الذي أُطلق عليه اسم "ديبيارون" لعلاج السكري والسمنة، الذي لا مثيل له في العالم؛ سوف تبدأ في العام الحالي.
ويضيف: يساعد تناول هذا الدواء، على تطبيع مستوى الغلوكوز في الدم، وهو وسيلة تساعد على رفع فعالية علاج مرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة. ويمكن استخدامه كعلاج مستقل لمرض السكري في مراحله المبكرة.
ويقول البروفيسور: "هذا الدواء فريد وأصيل في فئته، وليس له مثيل في العالم. هذا الدواء يحفز إنتاج الإنكرتينات (هرمونات معدية معوية)".
ويضيف "تورينكوف"، قائلًا: "بعد تناول الطعام، يحفّز هذا الدواءُ إنتاجَ هرمونات الإنكرتينات، التي بدورها تُحفز إفراز الأنسولين؛ مما يُعَجّل بانتقال السكر إلى الأنسجة والحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم. وعند تعطل هذه الآلية -كما في النوع الثاني من السكري حيث لا يوفر إنتاج الإنكرتينات إفراز الكمية اللازمة من الأنسولين- يبقى السكر في الدم".