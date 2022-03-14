بشرى خير.. لقاح بريطاني جديد يحمي الأطفال من فيروس خطير

ويمكن للعدوى في بعض الحالات أن تصبح مهددة لحياة الأطفال بسرعة؛ فإذا تدهورت الحالة الصحية بعد حوالى ثلاثة أيام، يجب على الآباء الانتباه، خصوصًا في حال ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يبدو الأطفال ضعفاء وعند حدوث صعوبات في التنفس، إلى جانب السعال الخشن؛ حينها يتطلب أن يكون العلاج في المستشفى.