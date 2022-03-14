بشرى خير.. لقاح بريطاني جديد يحمي الأطفال من فيروس خطير

أعلن علماء بريطانيون أن الأطفال قد يحصلون قريبًا على لقاح جديد يحد من الإصابة بالفيروس التنفسي الذي يسبب عادة الإصابة بالالتهاب الرئوي عند الرضع والأطفال الصغار.
ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"؛ تَوَصل العلماء إلى إنتاج لقاح جديد يقولون إن جرعة واحدة منه تُقلل دخول الأطفال إلى المستشفى بنسبة 75% عند الإصابة بالسعال جراء فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV).
وحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني، يشبه الفيروس الرئوي البشري المتبدل، الفيروس المخلوي التنفسي؛ لكنه فيروس منفصل. وتنطوي الأعراض النموذجية على: (سيلان الأنف، والحمى، والسعال، والأزيز)، ويمكن أن تؤدي العدوى الشديدة إلى حدوث ضائقة تنفسية.
ويمكن للعدوى في بعض الحالات أن تصبح مهددة لحياة الأطفال بسرعة؛ فإذا تدهورت الحالة الصحية بعد حوالى ثلاثة أيام، يجب على الآباء الانتباه، خصوصًا في حال ارتفاع درجة الحرارة، وعندما يبدو الأطفال ضعفاء وعند حدوث صعوبات في التنفس، إلى جانب السعال الخشن؛ حينها يتطلب أن يكون العلاج في المستشفى.
في هذا السياق قال الدكتور ويليام مولر، من جامعة نورث وسترن: "هذا اللقاح لديه القدرة على توفير الحماية ضد الفيروس التنفسي المخلوي لجميع الأطفال؛ وهو ما سيكون نقلة نوعية في التعامل مع هذا المرض".
ويعمل اللقاح، المسمى "Nirsevimab" والذي تصنعه شركة أسترازينكا، عن طريق حقن الأجسام المضادة المستنسخة مباشرة في مجرى الدم لمحاربة الفيروس التنفسي المخلوي إذا دخل الجسم.
ولا يمنح اللقاح مناعة دائمة؛ لذا يجب إعطاؤه كل عام؛ لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة ينخفض مع تقدم الأطفال في السن، بحسب ما نشره موقع صحيفة "الصن" البريطانية.