بشرى للنباتيين.. الطماطم المعدَّلة وراثيًّا تُعوِّض نقص "فيتامين د"

وقال الباحثون إن انخفاض مستويات فيتامين "د" المرتبط بعدد كبير من الإصابات بأمراض، بدءًا من السرطان حتى أمراض القلب والأوعية الدموية، يؤثر على ما يقرب من مليار شخص على مستوى العالم.