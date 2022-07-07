بعد اكتشاف حمضه النووي.. ماذا لو لمستَ سطحًا ملوثًا بجدري القردة؟!

وتشير مجلة Eurosurveillance، إلى أن العلماء يتحدثون عن تفشي جدري القردة خارج حدود المنطقة الموبوءة (بعض مناطق إفريقيا)، ومن المعروف حاليًا أن الإصابة بالمرض تنجم عن اتصال جسدي مباشر بالشخص المصاب. مع أنه في إفريقيا غالبًا ما يحدث الانتقال من الحيوانات إلى البشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر (على سبيل المثال عند العمل مع فضلات الحيوانات).