بعد تضاعف معدلاتها عالمياً.. نصائح لوقاية الأطفال من السمنة

تتسبّب مشكلة زيادة الوزن والسمنة المفرطة لملايين الأطفال حول العالم في قائمة طويلة من الأمراض والمشكلات الاقتصادية والمجتمعية.
منظمة الصحة العالمية، أعلنت قبل أشهر، تضاعف معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم 3 مرات تقريباً منذ عام 1975، حيث زاد عدد الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن دون سن الخامسة بنسبة 24% تقريباً منذ عام 2000.
ويُعرَّف الوزن الزائد والسمنة على أنهما تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون، ما قد يضر بالصحة وهما مرتبطان بوفيات أكثر في جميع أنحاء العالم.
وقالت المنظمة وفق العين الإخبارية، إن هناك 39 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون زيادة الوزن حتى عام 2020، بينما كان هناك أكثر من 340 مليون طفل ومراهق تراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً يعانون السمنة حتى عام 2016.
وهنا بعض الإرشادات البسيطة التي تساعد الآباء والأمهات على دعم أبنائهم في رحلة التخلص من الوزن الزائد والتي يأتي أهمها تناول وجبات خفيفة، مثل الزبادي والفاكهة، وتجنب تناول الطعام أمام التلفزيون، والاهتمام بممارسة الرياضة، وتنظيم مواعيد النوم والحصول على قسط كاف منه، وتحديد أوقات معينة لمشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف الذكية، مع التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المهدرجة، والعصائر المعلبة، والمقرمشات والحلوى.