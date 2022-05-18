بعد تضاعف معدلاتها عالمياً.. نصائح لوقاية الأطفال من السمنة

وهنا بعض الإرشادات البسيطة التي تساعد الآباء والأمهات على دعم أبنائهم في رحلة التخلص من الوزن الزائد والتي يأتي أهمها تناول وجبات خفيفة، مثل الزبادي والفاكهة، وتجنب تناول الطعام أمام التلفزيون، والاهتمام بممارسة الرياضة، وتنظيم مواعيد النوم والحصول على قسط كاف منه، وتحديد أوقات معينة لمشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف الذكية، مع التقليل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المهدرجة، والعصائر المعلبة، والمقرمشات والحلوى.