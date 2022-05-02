بعد رمضان.. كيف نحافظ على جهازنا الهضمي ونحميه من الإمساك في العيد

بعد الخروج من صيام شهر رمضان المبارك، ومع تناول الكحك والبسكوت وباقي الأكلات الشعبية؛ قد يتعرض البعض لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، وزيادة فرص الإصابة بالإمساك.
خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التي تحميك من الإصابة بالإمساك خلال العيد؛ وفقًا لموقع "clevelandclinic".
وتعد الإصابة بالإمساك من الأمور المزعجة التي يتعرّض لها الكثيرون نتيجة لحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، فيشعر المصاب بصعوبة في عملية التبرز، وألم في البطن.
ويقدم التقرير، وفق اليوم السابع، بعض النصائح الطبية التي يجب القيام بها للوقاية من الإصابة بالإمساك خلال العيد؛ ومنها:
- تجنب الإفراط في تناول الحلويات الخاصة باحتفالات العيد؛ لأنها من أبرز أسباب الإصابة والتعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.
- تجنب الإفراط في تناول المسليات الخاصة بالعيد؛ لأنها تزيد من فرص التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.
- تناول كميات وفيرة من الماء لتفادي الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، كما أن عمليات الإسراف في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والمقلية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي التي يمكن أن تصيبك بالإمساك.
ولتجنّب الإصابة بالإمساك عليك تناول الألياف التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والمعدة؛ ولذا عليك تناول الخس والخيار، والجرجير، والإكثار من تناول الخضراوات؛ لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بمشاكل المعدة والإصابة بالإمساك.
وأثبتت الدراسات الطبية أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم بشكل كبير في زيادة حركة الأمعاء.