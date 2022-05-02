بعد رمضان.. كيف نحافظ على جهازنا الهضمي ونحميه من الإمساك في العيد

ويقدم التقرير، وفق اليوم السابع، بعض النصائح الطبية التي يجب القيام بها للوقاية من الإصابة بالإمساك خلال العيد؛ ومنها:

- تجنب الإفراط في تناول الحلويات الخاصة باحتفالات العيد؛ لأنها من أبرز أسباب الإصابة والتعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.

- تجنب الإفراط في تناول المسليات الخاصة بالعيد؛ لأنها تزيد من فرص التعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي.

- تناول كميات وفيرة من الماء لتفادي الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، كما أن عمليات الإسراف في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والمقلية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي التي يمكن أن تصيبك بالإمساك.