بعد كورونا.. ثلثا الموظفين قد يتركون وظائفهم لهذا السبب

وانخفضت نسبة العاملين الذين يشعرون بأن مجال عملهم آمن من 36% في مسح مماثل 2021 إلى 25%.

وارتفعت نسبة من يفكرون فعليًّا في تغيير وظائفهم من 15% إلى 23%؛ فيما يفكر ما يقرب من الثلث في البدء في البحث عن وظيفة، مقارنة بنسبة بلغت 24% في 2021.