بعد مراقبة 65 ألف امرأة 20 عامًا.. "سرطان الثدي" في دراسة وقائية

ومن جانبها، قالت لونا ساندون، مديرة برنامج التغذية السريرية في كلية المهن الصحية بمركز ساوث ويسترن الطبي التابع لجامعة تكساس: إن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على النباتات الطازجة غير المعالجة، له تأثير إيجابي حتى على النساء صغيرات السن؛ مضيفة أنه "إذا انتظرت حتى بلوغك 55 عامًا، فقد تكون الخلايا التالفة أو السرطانية قد بدأت بالفعل في التقدم؛ لذا فمن المرجح أن تكون فائدة تقليل المخاطر أقل بكثير، مقارنة بما إذا كنت تتناولين نظامًا غذائيًّا نباتيًّا صحيًّا منذ العشرينيات من عمرك".