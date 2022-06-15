بعد 3 سنوات من إضافة السعرات الحرارية لـ"منيو" المطاعم.. هل تغيّر سلوك المستهلك؟

وتشير الأرقام إلى أن التأثير بشكل عام بعد نشر السعرات الحرارية على قوائم الطعام لم يكن كبيراً على خيارات المستهلكين أو يتم تجاهلها في أوقات كثير، حيث كشف أحدث إحصائية لمجلس شؤون الاسرة التي نشرت قبل عدة أشهر، أن نسبة السمنة بين السعوديين بلغت 59%، وبلغت بين الأطفال في سن الدراسة 9.3 %، فيما كانت معدلات السمنة في عام 2018 تصل الى 40% وفقاً لإحصائيات رسمية عرضت في منتدى الرياض للسمنة وتصدرت المنطقة الشرقية نسبة الإصابة بسبب نمط الحياة والسلوك الغذائي وطبيعة الاجواء هناك.